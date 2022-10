Tenoch Huerta y cómo casi pierde su papel en 'Black Panther: Wakanda Forever'

Fue para interpretar al Sub-Mariner Namor en la película. Durante la reunión, Coogler le preguntó a Huerta si era capaz de nadar, a lo que el actor simplemente respondió que "nunca me ahogué".

Tenoch abundó: "Y luego (mi equipo) llamó al productor Nate (Moore), me devolvió la llamada... y me volvió a preguntar: '¿Sabes nadar?' 'Nunca me ahogué'", le dijo. "Y luego mi equipo volvió a llamarme e insistió: 'Pero ¿sabes nadar?' (les respondió) 'Nunca me ahogué'". Al final Huerta admitió a su equipo que no sabía nadar, para su frustración.

Huerta aclaró que tomó clases de natación en preparación para su papel en Wakanda Forever, aunque tuvo que depender de flotadores de alberca cuando comenzó. Kimmel, sorprendido, señaló la ironía de que el actor de Sub-Mariner no pudiera nadar dadas las habilidades de natación mutante de Namor.

Le pidió a Tenoch que dijera cuán inexperto era en natación antes de ser elegido para la película de MCU. "Nunca me ahogué ", respondió Huerta. Si bien se espera que Namor actúe en un papel antagónico a lo largo de Wakanda Forever, con algunos rumores que incluso sugieren que el Sub-Mariner es responsable de la muerte de T'Challa.