Cocinero (de recetas de mamá), protector y cinéfilo… él es Tenoch Huerta

En su segunda visita en el Palais des festivals et des congrès de Cannes, fue donde Huerta hizo clic con su destino, a pesar de que tenía bajo el brazo varios cortos merecedores de premios y galardones por sus actuaciones per se. Sincero cuenta que aún no olvida aquel momento que lo definió.

"Tenía 32 años y ocho de carrera, ya me habían nominado al Ariel y yo seguía sin creer que era actor. Fue la segunda vez que me fui al Festival de Cannes, ante dos mil 500 franceses aplaudiendo, durante casi 20 minutos, en el que dije: 'ay creo que sí soy actor'. Fue cuando lo entendí y lo asumí", recuerda Tenoch.

En ese instante, asegura con voz emocionada, pudo vivir "alrededor del hecho de que yo era actor, que era mi carrera y lo que quería hacer el resto de mi vida, pero pasaron mucho tiempo y cosas antes de siquiera asumirlo. Si bien tengo 16 años de carrera, puedo decir que apenas tengo ocho de ser actor".

Con el sentimiento a flor de piel le pedimos a Huerta que se acordara de ese joven que tomaba un camión al metro La Raza, para después un colectivo nocturno y luego caminar hacia su casa (algo de lo que no habla como sacrificio, sino como "lo que se tenía que hacer y se hizo"). Le preguntamos: "¿Qué le dirías si lo tuviera frente a ti?".

Tenoch Huerta nos habló de sus pasiones. (Hildeliza Lozano Garduño)

Directo y con el corazón Tenoch, como si estuviera frente a un espejo del tiempo, se dice: "Sigue adelante ca***n, no te detengas… sólo sigue aunque no sepas pa' dónde vas, aunque no veas la orilla, vete con todo y no guardes nada para el regreso, porque no habrá uno, cuando sueltes esa orilla, nunca más vas a volver".

Una vida entre la cocina, las pelis y el amor a los suyos

El Marvel Cinematic Universe, los viajes a Europa, Estados Unidos, los nuevos fans de todas las esquinas del planeta, la fama… fácilmente Huerta guarda todo eso en un cajón para vivir su cotidianidad, la que espera que sea "común" e incluso "aburrida" porque como se lo decía un profesor; "para vivir en el drama, sólo cuando te lo paguen".