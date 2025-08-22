Niegan libertad condicional a Erik Menéndez tras el asesinato de sus padres

A Erik, de 54 años, "se le negó la libertad condicional durante (un período de) tres años" en la audiencia, según un comunicado de la comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.

La decisión representa un golpe al reclamo de su familia y amigos, que además apoyan celebridades como Kim Kardashian, en un movimiento que creció en los últimos años alimentado por una serie y un documental, éxitos de Netflix el año pasado.

Erik y Lyle Menendez (AFP PHOTO/The Grosby Group)

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional por un parricidio que sacudió a Estados Unidos. Los mediáticos hermanos alegaron abusos sexuales de su padre en justificación del crimen, en uno de los primeros juicios retransmitidos por televisión en Estados Unidos.

Luego de más de tres décadas encarcelados con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena, los hermanos conquistaron una importante victoria legal en mayo, cuando la justicia estadounidense alivió los términos de su sentencia.

Esto les dio derecho a pedir la libertad condicional, si demuestran que se arrepienten y que no representan un peligro para la sociedad. El caso de Lyle, de 57 años, se examinará este viernes por separado.

