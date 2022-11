Tenoch Huerta habla del bullying que sufrió cuando era niño

¿Qué opina Tenoch Huerta acerca del racismo?

“Lo que forma carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, con los amigos, practicar deporte, todo lo que ya sabemos, eso te forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes”.

Al respecto del racismo, el actor de 41 años expresó: “Es un sistema bien complejo y bien grande que tiene aproximadamente 500 años, no es que antes no existiera la discriminación, pero no te discriminaban por el color de tu piel o tu origen étnico o como hablabas, entonces es un sistema completo y complejo que nos pesa como sociedad, es momento de empezarlo a derribar”.

Tenoch Huerta. (Agustin Cuevas/Getty Images for Disney)

Finalmente, al reflexionar sobre el momento más difícil de su vida, Huerta contó un momento muy personal que vivió con uno de sus familiares.

“La primera vez que mi hija mayor se me enfermó, se puso súper malita de la panza porque se empachó con cacahuates y no sé qué tanta cosa que terminó en el estómago y empezó a tener problemas serios en la pancita. Estábamos en el hospital y demás, me angustié demasiado y le pregunté a mi papá ‘¿en qué momento dejaste de sentir miedo por tus hijos?’, y me dijo ‘¿y quién te dijo que dejé de sentir miedo?’.

“En ese momento fue como entender y asumir que la vida tiene estos contratiempos, que hay que ir por ellos y hay que abrazarlos, y que todo se enfrenta con un ching* de amor, sobre todo para los niños, y como que eso fue lo que me dio fuerza. El momento difícil de la toma de conciencia de que la vida es bellísima, pero es cabezona. Pero cuando (los hijos) te abrazan y todo, dices ‘bueno, valió la pena’”, concluyó.