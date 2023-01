Clara-mente nos robaron… perdón que te sal-Piqué: redes critican a Miss Universo

La edición 71 del certamen de Miss Universo, el primero que se realiza bajo la propiedad de JKN Global Group, con sede en Tailandia —que compró la organización de WME/IMG el 26 de octubre de 2022—, provocó una profunda polémica en redes sociales con el resultado final, ceñirle la corona Force for Good a R'Bonney Gabriel de Estados Unidos.

Tal parece que incluso los medios estadounidenses no se preocuparon por informar a sus audiencias con respecto al triunfo de la representante de su país; TMZ, Page Six o People no modificaron sus notas principales a pesar del resultado en el que la texana de nacimiento, con raíces de Filipinas, se alzó como la ganadora de la belleza universal.