Laura Olascuaga, la ex reina de belleza que lucha contra el bullying cibernético

Busca una mayor empatía en la sociedad

Esta es una de las mejores lecciones que le dejaron los concursos de belleza, pues Laura Olascuaga dice que ahora ya no buscan que las participantes sean bellas en el exterior sino también en lo interno para que a su vez sean de gran influencia para la juventud.

Laura Olascuagua, la miss que representó a Colombia en 2020. (Brian Flores)

“Lo que más me preocupa hoy en día es la indiferencia social que vivimos. No existe empatía con otras personas y creo que debemos tener un poco de corazón al momento de escribir un mensaje, por lo menos en las redes sociales. Se debe hacer una crítica constructiva y no destructiva, así como tratar de ver que la otra persona está pasando por una situación que tú no conoces y no debes juzgar”, explicó.

De ahí que Laura Olascuaga, de 27 años creó la campaña Una ola de amor pensando en las personas que sufren acoso cibernético, aquellas que, incluso, han pensado en el suicidio como opción para terminar con sus problemas.

“Se trata de crear conciencia en la gente, de que aún dentro de una pantalla, tratemos de ser empáticos y amables con las demás personas porque no sabemos lo que esté sucediendo con ellas en su interior. Hay quienes desean acabar con su vida, otros no quieren salir de casa, unos más optan por no ir al trabajo y otros renuncian a sus sueños”, indicó.

Su mensaje, resaltó la ex reina de belleza, apunta en lo positivo para motivar a ciertas personas a fin de que salgan adelante y tengan la fortaleza necesaria de seguir luchando por alcanzar sus metas y no darse por vencidos en el primer intento, ni siquiera cuando alguien se atreva a atacarlos o señalarlos por intentarlo.

Laura Olascuagua. (Instagram/lauraolascuagua)

“Procuro mucho hablar con los niños porque son ellos los que crecen con esos sueños e ideales que nunca debe ser truncados. Les digo que deben trabajar con disciplina y constancia para que sus metas se cumplan. Cuando les digo que pueden lograr todo aquello que se propongan las depresiones bajan un poquito, me doy cuenta que está valiendo la pena y de eso se trata, esta es mi misión”, concluyó.