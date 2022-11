Critican a Miss Universo por subir de peso; olvidan enfermedad que lo causa

Esta no es la primera vez que Sandhu se enfrenta a las críticas, hace unos meses, la reina de belleza rompió el silencio y habló con la publicación sobre los ataques en redes que ha recibido respecto a su look.

La Miss Universo Harnaaz Kaur Sandhu podría estar embarazada. (Getty Images)

“Físicamente, he crecido, subí más libras y aumenté mi peso, con lo que me siento totalmente cómoda en este momento. Sin embargo, fui intimidada por aumentar de peso“, señaló la también modelo, asegurando además que le diagnosticaron celiaquía, por lo que no puede comer harina de trigo y muchas otras cosas.

“Estaba realmente concentrada en mi objetivo (durante la competencia) y no estaba pensando en mi salud. Todo el tiempo estuvimos haciendo ejercicio, haciendo tantas actividades, y justo después de ganar, tuve casi un mes solo para relajarme. Durante ese tiempo, en realidad no hice ejercicio, solo comía y disfrutaba ese tiempo con mi familia. Nunca me di cuenta de que comenzaría a mostrarse en mi cuerpo“.