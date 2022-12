Famosos, deportistas y hasta el Papa Francisco reaccionan a triunfo de Argentina

El Papa como se sabe, seguramente no vio el partido porque tiene una promesa que le impide estar pendiente de la televisión, pero seguramente algún guardia suizo o colaborador en Santa Mata le informó del triunfo de su selección y, aunque no reaccionó ante el resultado, ayer dirigió un mensaje a quien resultara ganador.

A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien. Que los dos tengan el coraje de darse la mano (…) Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este campeonato mundial ayude a retomarlo Su Santidad el Papa Francisco

Para el futbol no hay fronteras y Ahston Kutcher mostró su pasión al ponerse el jersey de la Albiceleste y escribir en Twitter: "¡Por Messi!". Otros que también dijeron incluso sentirse argentinos de corazón tras este triunfo fueron Alejandro Sanz, quien está celebrando su cumpleaños; Danna Paola y Luisito Comunica, que estuvo en el estadio.

"En argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la tercera", posteó Sanz. "¡Ganamos Argentina!", tuiteó Lucero; mientras que Alejandro Fernández se declaró fan: "De la mano del 10-D, 10-S. El mejor mundial que me ha tocado en la vida".