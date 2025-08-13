No cabe duda de que la serie del verano es la tercera temporada de The Summer I Turned Pretty. Los famosos libros de Jenny Han que salieron en 2009, 2010 y 2011 han revivido la magia de las romcoms, y el estreno de la serie en 2022 ha traído una nueva generación de fans de la saga que, como en todos los triángulos amorosos, ha dividido al público por cuál es la mejor opción para Belly, la protagonista.
La serie terminará el 17 de septiembre y todos los fans ya anticipan el vacío de cuando acaba una buena serie. Así que para cuando eso suceda, aquí te dejamos una lista de series y películas con los mejores triángulos amorosos.
Los triángulos amorosos más icónicos del cine y la televisión
The Vampire Diaries
No podemos hablar de series adolescentes ni de triángulos amorosos sin hablar de The Vampire Diaries. Esta icónica serie se estrenó en 2009 y marcó a toda una generación. Sigue la historia de Elena Gilbert, una adolescente que vive en el pueblo de Mystic Falls. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a los hermanos vampiros Stefan y Damon Salvatore.
Además del triángulo amoroso entre los 3 personajes durante toda la serie, también tiene un componente místico que incluye historias de brujas, hombres lobo, cazadores y por supuesto vampiros.
Challengers
Esta película se robó el corazón de todos en 2024. En Challengers, el tenis es solo el telón de fondo para un intenso triángulo amoroso entre Tashi Duncan, una exestrella juvenil cuya carrera terminó por una lesión, su esposo Art Donaldson, un jugador profesional en plena racha, y Patrick Zweig, el exnovio de Tashi y antiguo mejor amigo de Art. Te aseguramos que no vas a poder dejar de verla, ya que es una mezcla de tensión sexual, rivalidad y resentimientos pasados acompañados de tenis.
Felicity
Si buscas algo más old school, la serie de Felicity es la opción ideal. Sigue la historia de Felicity Porter, quien toma una decisión impulsiva al seguir a Ben Covington, el niño que le gusta desde prepa, a la NYU. Ahí, además de seguir su vida universitaria, la vemos quedar atrapada en un triángulo amoroso con Ben y su nuevo amigo Noel Crane, su consejero estudiantil.
Crepúsculo
Este también es uno de los triángulos amorosos más icónicos de la televisión y la literatura (y sí, también tiene vampiros y hombres lobo). En Crepúsculo, Bella Swan se muda a Forks, un pequeño pueblo donde conoce a Edward Cullen, un misterioso compañero de clase que resulta ser un vampiro. Mientras su amor prohibido florece, aparece Jacob, su amigo de la infancia y miembro de una tribu que esconde su propio secreto: es un hombre lobo.
Entre la atracción que siente por Edward y el cariño profundo por Jacob, sin duda es una serie de películas y libros que no pueden faltar en tu listas si buscas este tipo de trama.
Sabrina
Si buscas un clásico, Sabrina es la opción ideal. En esta película, Sabrinaes la hija del chofer de una familia rica. Ella siempre ha estado enamorada de David Larrabee, el hijo menor de la familia que es encantador pero un poco superficial. Después, pasa un tiempo en París, regresa transformada y capta por fin la atención de David, lo que preocupa a su hermano mayor Linus, un serio hombre de negocios que intenta alejarla para proteger los intereses familiares. Sin embargo, en medio de este plan, Linus y Sabrina se enamoran, lo que da lugar a uno de los mejores triángulos amorosos del cine.