Los triángulos amorosos más icónicos del cine y la televisión

The Vampire Diaries

No podemos hablar de series adolescentes ni de triángulos amorosos sin hablar de The Vampire Diaries. Esta icónica serie se estrenó en 2009 y marcó a toda una generación. Sigue la historia de Elena Gilbert, una adolescente que vive en el pueblo de Mystic Falls. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a los hermanos vampiros Stefan y Damon Salvatore.

Además del triángulo amoroso entre los 3 personajes durante toda la serie, también tiene un componente místico que incluye historias de brujas, hombres lobo, cazadores y por supuesto vampiros.

The Vampire Diaries (@thevampirediraires)

Challengers

Esta película se robó el corazón de todos en 2024. En Challengers, el tenis es solo el telón de fondo para un intenso triángulo amoroso entre Tashi Duncan, una exestrella juvenil cuya carrera terminó por una lesión, su esposo Art Donaldson, un jugador profesional en plena racha, y Patrick Zweig, el exnovio de Tashi y antiguo mejor amigo de Art. Te aseguramos que no vas a poder dejar de verla, ya que es una mezcla de tensión sexual, rivalidad y resentimientos pasados acompañados de tenis.

Challengers (@challengersmovie )

Felicity

Si buscas algo más old school, la serie de Felicity es la opción ideal. Sigue la historia de Felicity Porter, quien toma una decisión impulsiva al seguir a Ben Covington, el niño que le gusta desde prepa, a la NYU. Ahí, además de seguir su vida universitaria, la vemos quedar atrapada en un triángulo amoroso con Ben y su nuevo amigo Noel Crane, su consejero estudiantil.