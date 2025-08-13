El caos que Zoë Kravitz hizo en casa de Taylor Swift por culpa de una serpiente

Zoë Kravitz destruyó el baño de la casa de Taylor Swift

“Mi mamá tiene una serpiente como mascota, así que vino con ella”, platicó Zoë Kravitz en el programa. “Taylor tiene una casa preciosa de los años 30, algo que uno quiere conservar y cuidar”, agregó. “Era el último día, iba a irme, mi madre se iba a quedar más tiempo... y le decía: 'Quiero ser un buen huésped. No quiero que (Taylor) sepa que estuvimos aquí'”.

Zoë Kravitz (Getty Images)

Sin embargo, mientras la actriz estaba guardando sus cosas para salir de la casa, su mamá la llamó para avisarle que tenía un problema.

"Dijo: 'Estoy en un apuro, ¿puedes subir?'... y estaba en el baño, agachada en un rincón de una forma extraña", continuó la actriz. "Me dijo: 'Me estaba lavando la cara y tenía a Orfeo (el nombre de la serpiente) y la dejé un segundo, cerré la puerta y encontró un pequeño agujero en el rincón'".

Taylor Swift (Getty Images)

Kravitz contó que la serpiente se metió en un pequeño hueco que estaba en la esquina del baño y aunque su mamá trató de agarrarla de su cola, el animal se escapó.