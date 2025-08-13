El caos que Zoë Kravitz hizo en casa de Taylor Swift por culpa de una serpiente

Zoë Kravitz vivió un bochornoso momento cuando estuvo como invitada en la casa de Taylor Swift . Durante su participación en el programa Late Night with Seth Meyers, la actriz compartió que la cantante tuvo un hermoso gesto con ella y su mamá, Lisa Bonet, al dejarlas quedarse en su residencia durante los incendios que ocurrieron en Los Ángeles hace unos meses.
Las actrices se quedaron dos semanas en la casa que la estrella del pop tiene en Los Ángeles, sin embargo, las cosas se complicaron cuando la serpiente que Lisa Bonet tiene como mascota quedó suelta y se metió por un agujero, por lo que literalmente tuvieron que destruir parte del baño para poder sacarla.