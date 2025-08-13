Publicidad

El caos que Zoë Kravitz hizo en casa de Taylor Swift por culpa de una serpiente

La actriz Zoë Kravitz contó que "destruyó" la casa de Taylor Swift cuando la serpiente que Lisa Bonet tiene como mascota quedó suelta y se metió por un agujero del baño.
mié 13 agosto 2025 06:24 PM
Zoë Kravitz vivió un bochornoso momento cuando estuvo como invitada en la casa de Taylor Swift . Durante su participación en el programa Late Night with Seth Meyers, la actriz compartió que la cantante tuvo un hermoso gesto con ella y su mamá, Lisa Bonet, al dejarlas quedarse en su residencia durante los incendios que ocurrieron en Los Ángeles hace unos meses.

Las actrices se quedaron dos semanas en la casa que la estrella del pop tiene en Los Ángeles, sin embargo, las cosas se complicaron cuando la serpiente que Lisa Bonet tiene como mascota quedó suelta y se metió por un agujero, por lo que literalmente tuvieron que destruir parte del baño para poder sacarla.

Zoë Kravitz destruyó el baño de la casa de Taylor Swift

“Mi mamá tiene una serpiente como mascota, así que vino con ella”, platicó Zoë Kravitz en el programa. “Taylor tiene una casa preciosa de los años 30, algo que uno quiere conservar y cuidar”, agregó. “Era el último día, iba a irme, mi madre se iba a quedar más tiempo... y le decía: 'Quiero ser un buen huésped. No quiero que (Taylor) sepa que estuvimos aquí'”.

Sin embargo, mientras la actriz estaba guardando sus cosas para salir de la casa, su mamá la llamó para avisarle que tenía un problema.

"Dijo: 'Estoy en un apuro, ¿puedes subir?'... y estaba en el baño, agachada en un rincón de una forma extraña", continuó la actriz. "Me dijo: 'Me estaba lavando la cara y tenía a Orfeo (el nombre de la serpiente) y la dejé un segundo, cerré la puerta y encontró un pequeño agujero en el rincón'".

Kravitz contó que la serpiente se metió en un pequeño hueco que estaba en la esquina del baño y aunque su mamá trató de agarrarla de su cola, el animal se escapó.

Zoë Kravitz pagó los daños en el baño de Taylor Swift

“El agujero está junto a un mueble empotrado en la pared que tiene dos cajones en la parte inferior. Así que me agaché, saqué los cajones y, mientras esto sucedía, la serpiente se alejaba cada vez más, Me entró un pánico terrible”, contó.

En su desesperación Zoë Kravitz llamó al administrador de la casa, quien trajo una palanca para remover parte de la decoración del baño y atrapar a la serpiente.

"Estamos arrancando los azulejos, arañando las paredes. Destruimos por completo el baño de Taylor". La actriz confesó que se ofreció a pagar la reparación y a no avisarle a Swift hasta que todo estuviera tal y como lo estaba antes. “Recuerdo haberla llamado y decirle: 'Oye... quería hablar contigo de algo'”, recordó Kravitz. “Y ella me respondió: '¿Es porque casi pierdes una serpiente en casa y destrozas mi baño?'”, dijo entre risas.

Zoë Kravitz y Taylor Swift han formado una gran amistad en los últimos años. En 2022, la actriz de Big Little Lies compartió que se hicieron amigas luego de pasar tiempo juntas en Londres durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Además, la actriz asistió a uno de los conciertos del The eras tour de la cantante con su ex prometido, Channing Tatum.

