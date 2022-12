"Ya me corriste una vez de una silla…"; Loret se reencuentra con Azcárraga

El nacido en Monterrey, Nuevo León, recordó la inolvidable experiencia que le tocó vivir con Loret de Mola y el dueño de Televisa, en Medio Oriente, porque al parecer viejos rencores entre ellos salieron a la luz.

"Ya me corriste una vez de una silla", habría sido parte de lo que dijo el ex presentador de Primero Noticias a su anterior jefe, según relató muy animado el comunicador neolonés.



Adrián Marcelo dijo que su viaje de trabajo a Qatar lo dejó con varias experiencias, pero una de ellas resultó ganadora por las personalidades involucradas. Esto sucedió durante un partido de la Copa del Mundo de 2022, momento en el que un par de jóvenes se les acercaron a él y a Carlos para pedirles sus asientos.

El periodista, muy seguro, les respondió que se equivocaron y que sus butacas estaban a pocos metros. "Creían que los boletos que tenían eran para nuestros lugares y Loret estaba muy seguro de que no era así, que estábamos en los correctos, les dice: 'no, no. Nosotros estamos en el bloque uno y ustedes en el bloque dos'", contó el Youtuber.