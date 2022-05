Emilio Azcárraga le responde a Eugenio Derbez sobre veto en Televisa

Señaló que la decisión de la empresa con la que laboró durante muchos años, no incluye a la Unión Americana y que en México no le han dado la razón exacta. “Supongo que es por el tema del Tren Maya", reflexionó.

Recordó que a su regreso de los premios Oscar, todo el mundo lo entrevistó, pero en Televisa le comentaron: “Hay un memo que dice que tenemos prohibido entrevistarte, estás vetado”.

El también director y productor mencionó que no fueron ejecutivos quienes le revelaron esta información, "me lo dijo la gente de abajo, y me cancelan en ese momento dos entrevistas a media hora antes de entrar al aire".

Eugenio Derbez. (Frazer Harrison/Getty Images)

Hoy, Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, le responde contundente a Eugenio Derbez acerca del supuesto veto en la compañía y dejó entrever que existen ciertas diferencias entre ellos.