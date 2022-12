Equipo de Harry Styles sufre robo en Brasil

Este viernes, un día antes de su concierto en Curitiba, el equipo del cantante británico, específicamente el conductor de la camioneta narró que fue interceptado por tres hombres armados, quienes se llevaron el vehículo y lo abandonaron a él sobre el camino.

A pesar de que en un inició trascendió que la unidad transportaba equipo del intérprete de As it was, poco después se confirmó que sólo había camisetas y souvenirs que serían vendidos en el concierto, según el medio brasileño G1.

El músico llegó esta semana a Brasil con el fin de concretar su Love On Tour, en el que, además estará en São Paulo el lunes 12 y martes 13.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo se han referido a la situación que vivió parte del staff del músico inglés.