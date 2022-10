Hijo de Michael Jackson rechaza que Harry Styles sea el nuevo 'Rey del Pop'

A lo largo de su carrera, Michael Jackson pasó a la historia de la música con canciones intemporales como Beat It, Thriller, Billie Jean y Man in the Mirror, alcanzando la fama cuando era niño en el grupo The Jackson 5.

Tras su muerte, en 2009, el cantante sigue siendo conocido por el apelativo que se le otorgó, pero a principios de este año, la revista Rolling Stone desató polémica al calificar a Harry Styles, como el "Nuevo Rey del Pop".