“Los amo con todo mi corazón”: Harry Styles enamora a sus fans en el Foro Sol

El cantante británico interpretó todos sus éxitos

Harry arrancó enérgicamente su presentación con el tema Sushi, seguido de un bloque musical que completó Golden y Adore You.

Al terminar este primer segmento, Harry se tomó unos segundos para agradecer a sus fans mexicanos por todo el amor y apoyo que le han dado: "Tenía cuatro años que no estaba aquí. Sé que los boletos para este show se terminaron muy rápido. Gracias por siempre ser tan amables conmigo y por la increíble bienvenida", comentó para rematar en español: "Los amo con todo mi corazón".

Harry Styles. (Ocesa)

Sin duda, el momento más emotivo fue cuando el británico leyó algunos de los carteles que sus seguidores llevaron para este día tan especial y organizó unas improvisadas mañanitas para Natalia, una de sus fans que cumplía 15 años y que tuvo la fortuna de celebrar junto a su ídolo.

El tema más esperado fue, sin duda, As It Was, que puso a bailar a los miles de asistentes quienes, ante la sorpresa del cantante, sabían con precisión cada una de las letras de las canciones de Styles: “Este es un día que nunca olvidaré”, comentó con una sonrisa poco antes de terminar el show, que seguramente sus fans tampoco olvidarán.