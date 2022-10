Todos los detalles de Kosmos, la empresa de Piqué donde conoció a su novia

Sin embargo, ésta no es solo una historia de éxito para el futbolista de 35 años, ya que Kosmos Global Holding S.L. está en medio de una polémica en España, precisamente por intermediar en la organización de la Supercopa de España en la nación árabe, según destaca el periódico ABC.

El medio destacó que Piqué se defendió de los señalamientos y aseguró que no creó la empresa para enriquecerse más, según dijo el deportista durante una rueda de prensa que se transmitió el pasado lunes en su canal de Twitch.

Gerard Piqué, presidente y fundador de Kosmos (Carlos Alvarez/Getty Images)

“No me he metido en Kosmos por el dinero. Podría estar toda mi vida estirado en un sofá sin hacer nada. Generar dinero significa éxito y eso me gusta. Me gusta tener éxito en todo lo que hago”, dijo Piqué en ese momento.