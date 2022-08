El 'perfecto' regalo de JLo a Ben Affleck (y sus invitados) durante su boda

La melodía acaramelada presentaba letras muy afectuosas, que se repetían en el coro, como "No puedo tener suficiente" mientras Jennifer cantaba sobre la pasión y el amor por su hombre. La Sra. Affleck cantó: "Puedo sentir la pasión en tus ojos/Todavía estoy enamorada de ti/Sabes que no puedo tener suficiente/Sabes que no puedo tener suficiente".

Ben pareció disfrutar de la actuación especial y se le vio sonriendo a su encantadora esposa. En un momento, la Diva del Bronx apuntó el micrófono en dirección a Affleck e incluso lo dejó cantar. Se vio a la pareja del momento abrazándose y mirándose a los ojos después de la actuación de ella.



La estrella de Hustlers se veía increíble con un vestido de Ralph Lauren adornado con collares de perlas. Esta no es la primera vez que JLo escribe una canción dedicada a su novio. Es famosa por "Dear Ben", que apareció en su álbum de 2002 This Is Me... Then con letras efusivas como, "Eres perfecto/simplemente no puedo controlarme/no puedo estar con nadie".

En la dulce canción, también le dijo a Affleck: "Te amo, eres perfecto/Una manifestación de mis sueños", así como "Creo que Dios te hizo para mí". El protagonista de The Batman también formó parte del famoso video musical "Jenny from the Block", en 2002, en el que él famoso golpeó su trasero vestido con un bikini rosa mientras descansaban en un yate.