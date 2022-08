Ex protagonista de 'Zoey 101' protesta frente a Nickelodeon; "no me protegieron"

La ex actriz de Zoey 101 Alexa Nikolas, quien dirige la organización Eat Predators, que aboga por los sobrevivientes de abuso sexual, organizó la protesta. Reclamó que ella y sus compañeros actores infantiles "no estaban seguros" durante su tiempo trabajando en el programa.

"Personalmente, no me sentía protegida en Nickelodeon cuando era niña", comentó en una transmisión en vivo de la protesta publicada en Instagram. "Estoy exigiendo que Nickelodeon comience a proteger a los niños y no a los depredadores".

Alexa Nikolas fue parte del elenco 'Zoey 101'. (Instagram/Alexa Nikolas)

Nikolas interpretó a Nicole Bristow en Zoey 101, que también fue creada por Schneider. Durante la protesta, llamó a Dan "el creador del trauma infantil". Insistió en que "no me sentía segura con Schneider mientras trabajaba en Nickelodeon".

Junto a Alexa, aproximadamente 20 manifestantes sostenían carteles con el logotipo naranja brillante de la red y el slime característico. Algunos carteles decían "Sickelodeon" y "depredadores", y otros mostraban imágenes de varias figuras de Nickelodeon, incluidos Dan y ex ejecutivos de la cadena.

Nickelodeon no comentó sobre las acusaciones. Los representantes de Schneider no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Nikolas también llamó a los ex empleados de Nickelodeon, incluidos Ezel Channel, John Kricfalusi y Jason Michael Handy, quienes han sido acusados ​​​​de conducta sexual inapropiada. Channel y Handy fueron condenados previamente por delitos sexuales.