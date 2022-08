A pesar de la afasia, Bruce Willis sorprende con talento para tocar la armónica

Aunque la mayor parte del público reconoce a Bruce Willis por su carrera cinematográfica, en la que ha protagonizado películas como Pulp Fiction, El quinto elemento, Armageddon y Glass, también desarrolló su labor como cantante y lanzó tres álbumes.

El primer álbum del ex esposo de Demi Moore se tituló The Return of Bruno, se lanzó en 1987 y contó con colaboraciones de los grupos Temptations y Pointer Sisters. Su segundo álbum de estudio If It Don't Kill You, Just Makes You Stronger fue lanzado en 1989. Y, finalmente, tuvieron que pasar diez años para lanzar su tercer disco titulado Classic Bruce Willis, que salió en 1999.