Amber Heard insiste en que fue víctima de Johnny Depp; muestra 'pruebas'

En un adelanto de la entrevista que Amber Heard dio a la emisión Dateline, la actriz afirma que tiene una carpeta “con años de notas que datan de 2011... que fueron tomadas por mi médico a quien le estaba informando sobre el abuso", según reportó Daily Mail.

La ex esposa de Johnny Depp entregó la supuesta carpeta a Dateline, que revisó las notas y encontró varias menciones de violencia, que la actriz afirma haber sufrido a manos de su ex, quien actualmente tiene 59 años.

Sin embargo, esa misma carpeta fue descartada como prueba en el juicio porque fue considerada como meros "rumores".

En otra parte del adelanto de la entrevista, Amber Heard insiste en que ella "no es vengativa" y que no está tratando de buscar "revancha" contra su ex pareja al repetir sus afirmaciones difamatorias de que Johnny Depp abusó de ella y que fueron desechadas en el juicio que los enfrentó en un tribunal de Virginia.