Paris Hilton planta a Joe Biden y a líderes mundiales (por lo que te imaginas)

La Princesa del Pop tiene prioridad sobre el presidente. Paris Hilton eligió asistir a la boda de Britney Spears en lugar de ser DJ para el presidente Joe Biden, ya que ambos eventos estaban programados para la misma noche, según la heredera.

"De hecho, me pidieron que fuera DJ para el presidente y todos los demás presidentes de todo el mundo para la cena, pero esto era más importante para mí", compartió Hilton, de 41 años, en su podcast This Is Paris el viernes.