Britney Spears está en 'shock' tras sufrir ataque de pánico en su boda

Y de la Reina del Pop también habló: “Besé a @madonna otra vez y bailamos hasta la noche con @ParisHilton. Dicha acción hizo recordar a sus seguidores aquel beso icónico que se dieron hace 19 años durante los MTV Music Awards donde Christina Aguilera también estuvo presente para conformar un trío musical emblemático.

Madonna y Britney Spears recrearon su histórico beso en los MTV Awards del 2003. (Shutterstock)

Entre sus agradecimientos también consideró a Donatella Versace por diseñar su vestido. “Me sentí tan hermosa. Gracias también a @StephanieGottlieb @CharlotteTilbury y @sofiatilbury para mis joyas y maquillaje !!! Creo que todos caímos en la pista de baile al menos 2 veces 😂!!! Quiero decir, vamos … ¡todos estábamos VOGUING! @SamAsghari TE AMO!!!”, concluyó en su largo mensaje.

En otro momento, también en su Instagram, posteó un video musicalizado con el tema Can't Help Falling in Love y en el que captó algunos de los mejores momentos de su enlace matrimonial.

Bajo el mensaje: “Los cuentos de hadas son reales”, resaltó los bocetos de sus atuendos de novios, las joyas que usó, el vestido, la ceremonia, los aplausos de los invitados, el beso de esposos en el balcón, el carruaje, la fiesta y el auto con el clásico cartel de “Recién casados”.