Paulina Rubio acusa a elemento de seguridad de tocarla indebidamente en show

“Paren la música, paren la música”, dijo en inglés, para después dirigirse directamente al hombre que estaba en uno de los laterales del escenario. “Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio”, se la escucha decir cuando detiene su presentación.



El hecho fue grabado por el público con sus teléfonos celulares y los videos del momento fueron publicados en diferentes redes sociales. El abucheo de los asistentes se hizo escuchar y, luego de unos minutos, Rubio continuó con su presentación.

“Aquí no importa si eres famosa o no, somos mujeres y nadie nos debe tocar ni arriba de un escenario, ni en el transporte público ni en nuestras casas”, “Cuando se burlan por nuestras marchas y manifestaciones pónganse a pensar que a una mujer muy exitosa en pleno concierto en vivo la acosan sexualmente, esta cabr*n lo que vivimos nosotras día a día. Nadie hace nada”, “Esos hombres y algunas mujeres que dicen que ella lo hace para llamar la atención, ¿están bien de su cabeza? No ven todo lo que está pasando en el mundo con nosotras, no hay razón para mentir”, “Pleno 2022 y un idiota se atreve a meterle la mano a una mujer enfrente de miles de personas, neta esos machitos no entienden nada”, escribieron usuarios en redes sociales.