Mayra Rojas recibe amenazas tras apoyar a Luis de Llano; pide disculpas

Estaba fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes



Rojas recalcó que no tomará partido. "Esto no quiere decir que no defienda la postura de Sasha o esté en contra absolutamente de Luis, conozco una historia. Conviví con ellos muchos años, nos volvimos amigos, los dos son grandes personalidades del medio, a los que admiro muchísimo y no soy quien para emitir un juicio".

Mayra se refirió a los ataques que emitieron en su contra y se justificó por sus anteriores comentarios.

Sasha Sökol rompió el silencio del abuso de Luis de Llano el 8 de marzo. (Especial)

"Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie. Yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos?, yo no puedo", explicó Rojas.