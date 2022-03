“Siempre me odió”: Cecilia Fuentes revela lo que Luis de Llano le hacía de niña

Con motivo de la promoción de su libro Mujer de papel, la escritora explicó que De Llano le hizo muchas cosas y en las cuales no iba a profundizar porque prometió no hacerlo.

“Siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio. De chiquita me veía, me agarraba de las patitas y me colgaba de la ventana. Me hizo muchas cosas que no voy a decir porque te lo prometí”, comentó mirando a la cámara y luego aseguró que la relación con Julissa, su otra media hermana, siempre fue como de mamá e hija.

Cecilia Fuentes es hija de Rita Macedo y Carlos Fuentes. (Instagram/ceciliafuentesm)

Cuando las periodistas le pidieron que abundara en lo sucedido con Luis de Llano, ella recalcó: “Prometí no decirlo porque dice que son calumnias, pero Julissa y yo sabemos que no, ella sabe de lo que estoy hablando”, agregó.

“Entonces, ¿Julissa y Luis tampoco se llevan?, le preguntaron. “Muy poco. Con los grandes digamos que tengo una relación, con los (hermanos) chicos me llevo muy bien”, contestó.