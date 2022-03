“Ha generado mucho dolor”: Benny habla sobre denuncia de Sasha contra su tío

“Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente, la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana”, destacó el intérprete que durante cuatro años formó parte del grupo Sasha, Benny y Erik, al lado de ella.

“Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me cuesta trabajo porque si fuera realmente una discusión… El 90 por ciento de las personas que están allá afuera, lo terminan utilizando como bala de cañón y es algo para lo que yo, personalmente, no me puedo prestar”, consideró en entrevista para el programa de televisión Hoy.