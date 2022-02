La última entrevista de Belinda y Christian Nodal, en México, como pareja

Cuéntennos cuál ha sido su peor pelea…

B No sé, creo que cuando discutimos es por falta de comunicación o porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona.

CN Sí, creo que nunca se acaba de conocer a una persona bien y puedo decir que, aunque llevamos un año y medio juntos, todavía seguimos descubriendo cosas nuevas uno del otro. Y claro que unas son increíbles, pero también están las malas, y hay que saber hablar para arreglarnos. Casi siempre que discutimos es por falta de comunicación y de empatía.

¿Quién es más celoso?

CN Belinda.

B ¿De verdad? ¡Tú también!

CN Los dos estamos al mismo nivel, o a lo mejor yo soy un poquito más celoso [risas].

¿Cómo se dicen de cariño?

B Ahora le digo Panda porque parece un osito panda por las ojeras [risas].

CN Yo le digo mi cielo, amor, bebé o leoncita.

B Christian dice que cuando amanezco hinchada parezco un león, por eso me dice así.

Belinda, físicamente, ¿qué es lo que más te gusta de Nodal?

B Muchas cosas, me la pones muy difícil, pero me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando se me queda viendo y conectamos. Me fascina su seguridad y que se puede tatuar la cara porque es lo que le gusta y lo defiende. Me identifico con él porque si me quiero pintar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago y Christian lleva su seguridad en el físico, es muy masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz en el ojo, me recuerda a Scar de El rey león.

¿Qué es lo que más admiras de Belinda?

CN Que es una persona bastante resiliente. Creo que todos sufrimos de golpes duros en la vida y tratamos de curarnos las heridas conforme pasa el tiempo y Beli es muy resiliente y ha sabido cómo canalizar ese dolor para transformarlo en algo positivo. Uno se esperaría que después de que la vida ha tratado mal a alguien, esa persona sea mala, pero encontré a la mejor persona del mundo y eso me sorprende mucho. Beli siempre está creciendo y, no sé cómo lo hace, pero todo se le da, todo lo hace bien: la música, la ropa, ella es la que une a la familia y bueno, también su comida es deliciosa.

La separación de Belinda y Christian Nodal fue de común acuerdo. (Alex Cordova)

Belinda, ¿qué tan buena eres en la cocina?

B Me encanta cocinar, me gustaría tener más conocimientos y tiempo… pero sería feliz siendo chef. Ahora que estuvimos en España me la pase haciéndole el desayuno.

CN Me hacía huevos estrellados con miel y trufa y sabían deliciosos. Nunca me había gustado el huevo estrellado hasta que conocí a Belinda.

¿Cómo cuidan su relación estando en el ojo público?

B Creo que no hay que escuchar lo que dicen los demás, no me gusta leer comentarios, ni a la gente externa que no nos conoce: lo que esas personas tengan que opinar me tiene sin cuidado. Mientras sepa quién soy, lo que él me da y lo que yo le doy, estoy bien. Si empiezas a involucrar a todos los que opinan, es como si te comieras arsénico, literalmente, así que yo no dejo que nada de lo que opinen los demás importe; mientras sea una buena persona con él y mis sentimientos sean reales, lo demás no importa. También nos ha ayudado mucho sacrificar cosas: ahora, por ejemplo, él está en su gira y lo acompaño y luego la gente tiende mucho a criticar eso, que si ya no hago nada, que si solo acompaño a Christian… pero si no hago eso, no nos vemos y a él también le ha tocado venir a mis proyectos. Creo que dejar a un lado algunas cosas y sacrificar otras para poder estar con la persona que amas ha sido clave para no pasar meses sin vernos y dejar que se enfríe nuestra relación.

¿Qué piensas de los haters, Christian?

CN A mí me cambió la vida desde que empecé la relación con Beli, porque la gente antes no se metía tanto conmigo ni tampoco opinaban cosas tan feas… ahora nos persiguen ¡hasta si estamos en pijama! Para ser sincero, a mí me gusta estar al pendiente de los fans, saber qué les gusta y qué no y me pasaba que en ocasiones leía un comentario muy feo y me amargaba. Pero Beli me ha ayudado mucho a no darle importancia, porque aunque sea algo falso, es muy desagradable saber que alguien tiene la capacidad de querer hacer daño.

Beli, sabemos que también te encanta la moda y el diseño y que eres embajadora de Tous, platícanos sobre tu reciente colaboración con la marca.

B Siempre quise ser diseñadora, todos saben que la moda es muy importante para mí. Des- de chiquita leía revistas y buscaba cosas relacionadas a la industria. De repente Rosa Tous me dijo que creía en mí para que diseñara una colección para la marca, que es de joyería internacional, muy accesible, porque no quería diseñar algo que fuera inalcanzable. Me encantó porque es de estrellas, que tienen que ver mucho conmigo, me fascina todo eso de las constelaciones, entonces fue como darle ese toque mío.