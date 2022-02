Belinda advierte que tomará acciones legales tras ruptura con Christian Nodal

Aunque no menciona el nombre de su ex pareja, aclaró que no pretende quedar como la víctima en las historias que se han generado tras su separación de Nodal, “ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado”.

Belinda alza la voz contra sus atacantes. (Instagram/belindapop)

Es por ello, añadió “que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, -inclusive por la vía legal-, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”.

Belinda indicó que su determinación no es sólo en beneficio de ella, sino para que otras mujeres, a quienes también “se les juzga por vivir su libertad”, no tengan que padecer ningún tipo de abuso ni señalamientos.

“Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, sostuvo la actriz y cantante de 32 años.

Belinda reclama el mal trato hacia ella tras ruptura con Christian Nodal. (Instagram/belindapop)

En el espacio, Beli aprovechó también para agradecer a sus seguidores el apoyo y cariño que le han manifestado en los últimos días. “Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda que seguirá fuerte, que seguirá entregándose”, finalizó.