"Interpretar a Diana era muy brillante para dejarlo pasar", dice Kristen Stewart

Como una "locura", así consideró la actriz la invitación de Larraín para protagonizar Spencer, pero después de mucho pensárselo, no le quedó más que aceptar que era una oportunidad única de vida. "Era muy brillante para dejarlo pasar, me sentía atraída a esto", dice con su siempre presente poker face.

Pablo sentía una seguridad que fue contagiosa. Yo no tenía una opinión muy definida sobre ella, antes de hacer esta película, más que pensar que era genial y hermosa; recuerdo que su pérdida fue un gran golpe en el mundo, tanto que yo lo sentí siendo niña. Recuerdo todas las flores, los rostros con lágrimas. Pensaba: '¿qué es esto?' Kristen Stewart, actriz

La estética en la cinta de Pablo Larraín es digna de la realeza. (Cortesía)

La histrión no esconde que Spencer fue lo mismo un reto mayúsculo, como una brillante luz en su carrera: "Fue pesado, difícil y agotador imaginar ser ella, pero también me dio más felicidad que ningún otro rol que haya hecho en otra película. Y mostramos tres días que no son especialmente divertidos para ella.

"Nos la imaginamos en un precipicio y si ella no toma una decisión arriesgada pronto, se perderá. Hay mucho en ella que no tiene sentido y por eso creo que todo lo que quería era ser normal y conocida. Pero creo que recién en los últimos años de vida llegó al punto de conocerse a sí misma. Y ella luchó por eso", explicó Stewart.