La contundente respuesta de Sylvia Pasquel a Adela Micha por lo dicho de Pinal

La situación ocurrió momentos antes de que Adela tuviera un enlace telefónico con la hija de Pinal. Sylvia Pasquel le comunicó a la periodista toda la información que tenía con respecto al estado de salud de su mamá, ya que no había visto el video, que se hizo viral, con las declaraciones de Micha.

"Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado, porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella", explicó Pasquel.

Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Al desconocer lo que había dicho Micha, en un video que se filtró, la respuesta que Sylvia le dio fue la más honesta: "Yo le dije, 'la verdad no sé de qué me estás hablando'". Sin embargo, poco después se enteró de lo que pasó: "Me envían el video y se lo reenvié diciéndole, 'sí te pasaste, esos comentarios no se valen', pero ya me había entrevistado", abundó Pasquel.

En las últimas horas han surgido comentarios de parte de algunos usuarios de redes sociales en los que retoman las palabras de Adela y al referirse a la salud de doña Silvia han generado incomodidad en su hija: "nunca falta el hater que se aprovecha de eso para no tener la sensibilidad, ni el respeto por lo que uno vive cuando un familiar está”, expresó Sylvia.