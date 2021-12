Adela Micha aclara comentario desafortunado sobre Silvia Pinal

El comentario que hizo Adela durante un corte comercial fue criticado en redes sociales y ella acusada de tener “poco tacto”.

⏯️ #VIDEO | Adela Micha es grabada mientras habla de Silvia Pinal y su contagio de Covid19. ¿Qué dijo? Ve el video. #yn pic.twitter.com/omqvrHEBpM — La Silla Rota (@lasillarota) December 23, 2021

Al ver el impacto que tuvo el comentario, Adela aclaró en el mismo programa:

“Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije ‘Preparen la entrevista’ porque le había escrito yo a Alejandra Guzmán para que me tomara una llamada para que se viera la entrevista y sí comenté ‘No se vaya a morir’ porque es mayor, tiene Covid, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses y dije voy a llamarle a Alejandra para ilustrar la llamada, no por otra cosa. Ya está aclarado, no me contradije, no tengo falta de tacto. En televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista y así fue (…) eso hace un reportero y eso no quita que yo quiera profundamente a la familia Guzmán".