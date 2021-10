Lili Estefan confiesa lo duro que fue salir de Cuba

Además, aseguró que su llegada a Estados Unidos estuvo llena de retos. "Él trató de tantas maneras diferentes sacarte a ti, a tu padre y a tu hermano después de que falleció tu mamá", contó Gloria Estefan sobre su esposo, el productor musical Emilio Estefan, tío de la presentadora.

"Yo recuerdo cuando mi padre me dijo que tú estabas arriesgando tu vida para salvarnos", contestó Lili a su tío Emilio, con quien mantiene una relación muy cercana.

Gloria Estefan relató que cuando salió de su país natal no tenían dinero y que Emilio se lanzó al mar con la esperanza de sacar a sus familiares de Cuba. "No teníamos dinero", dijo la cantante. "Él se metió en un barco de 20 pies. ¡Tú no te metes al océano en un barco de 20 pies! Ninguno sabía lo que estaba haciendo. Se quedaron sin gasolina. Por diez días estuvieron perdidos en el mar".