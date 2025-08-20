Anna Kournikova reaparece con sus hijos y sorprende lo grandes que están

Anna Kournikova fue fotografiada en Miami escoltando a los niños durante su primer día del nuevo ciclo escolar. A pesar de su fama global, la extenista ha logrado lo que pocas celebridades pueden: mantener su vida privada, y la de sus hijos, alejada del ojo público.

Por eso, estas imágenes no solo sorprenden por su rareza, sino también por el tipo de historia que cuentan: una familia que, tras años de rumores y especulaciones, ha elegido crecer fuera del ruido.

Anna Kournikova con sus hijos.

(The Grosby Group)

Vestida con ropa deportiva y actitud relajada, Anna caminaba mientras sostenía la mano de Nicholas, quien ya da señales de autonomía con su propio celular en mano. Lucy llevaba su mochila acompañada por su inseparable peluche.

Mary, la más pequeña, jugaba con un juguete colorido. No había guardaespaldas, ni ostentación: solo una madre llevando a sus hijos al colegio, como tantas otras ese día en la ciudad.

Enrique Iglesias, por su parte, no apareció en las fotos, pero se sabe que sigue muy involucrado en la crianza diaria.

