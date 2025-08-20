Lejos de los escenarios, las cámaras y los focos que durante años los acompañaron, Anna Kournikova y Enrique Iglesias llevan una vida tranquila en Miami junto a sus tres hijos: Nicholas, Lucy y Mary.
Y fue justamente en una escena cotidiana, camino a la escuela, que la extenista fue captada con sus hijos, ofreciendo uno de los retratos familiares más espontáneos que se han visto de la pareja en los últimos tiempos.
Anna Kournikova reaparece con sus hijos y sorprende lo grandes que están
Anna Kournikova fue fotografiada en Miami escoltando a los niños durante su primer día del nuevo ciclo escolar. A pesar de su fama global, la extenista ha logrado lo que pocas celebridades pueden: mantener su vida privada, y la de sus hijos, alejada del ojo público.
Por eso, estas imágenes no solo sorprenden por su rareza, sino también por el tipo de historia que cuentan: una familia que, tras años de rumores y especulaciones, ha elegido crecer fuera del ruido.
Vestida con ropa deportiva y actitud relajada, Anna caminaba mientras sostenía la mano de Nicholas, quien ya da señales de autonomía con su propio celular en mano. Lucy llevaba su mochila acompañada por su inseparable peluche.
Mary, la más pequeña, jugaba con un juguete colorido. No había guardaespaldas, ni ostentación: solo una madre llevando a sus hijos al colegio, como tantas otras ese día en la ciudad.
Enrique Iglesias, por su parte, no apareció en las fotos, pero se sabe que sigue muy involucrado en la crianza diaria.
La discreta vida familiar de Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Aunque Enrique Iglesias mantiene una presencia pública reducida, compartió en noviembre de 2024 que está disfrutando de su faceta de padre: “Estoy relajado, en casa con los niños, disfrutando llevarlos a la escuela y verlos crecer… en 24 horas ya han crecido”, dijo en entrevista.
A lo largo de más de dos décadas juntos, Anna Kournikova y Enrique Iglesias han formado una de las parejas más discretas, y estables del mundo del espectáculo.
Lejos de apariciones públicas constantes, han apostado por una vida en la que la intimidad y la protección de sus hijos son prioridad. Desde la llegada de los gemelos Nicholas y Lucy en 2017, y luego la de Mary en 2020, su enfoque ha sido claro: criar a sus hijos en un entorno seguro, familiar y libre de la presión mediática que ambos conocieron desde muy jóvenes.