El duro momento profesional que Paola Rojas aún no logra superar: ‘Fue espantoso’

Paola Rojas habló por primera vez sobre una de las etapas más difíciles de su vida profesional, cuando el seis de enero de 2023 anunció repentinamente la cancelación de su programa matutino Al aire, el noticiario matutino de Televisa que condujo durante aproximadamente seis años.
Ese día, antes de comenzar la emisión, la periodista recurrió a sus Stories de Instagram para externar su sentir ante el inminente adiós.
El término del noticiero matutino ‘Al aire’ marcó la carrera de Paola Rojas
Ahora, a poco más de dos años de ese evento, Paola Rojasreconoció que el noticiero matutino de Televisa Al aire, que condujo durante varios años y que terminó en enero de 2023, la marcó profundamente, incluso, el impacto en su persona fue tan fuerte que hasta hoy permanece latente en su memoria.
“Del proceso que más me costó levantarme fue del cambio profesional muy abrupto que viví en 2023 (la cancelación de su noticiario matutino), eso me costó mucho; incluso por encima de cambios brutales en mi vida personal y familiar”, declaró en entrevista para TVyNovelas.
“Quizás porque es lo más reciente y todavía me resulta sencillo conectar con ese dolor y desconcierto. Muy muy fuerte, inesperado, espantoso”, agregó.
El nuevo rumbo profesional de Paola Rojas
Paola Rojas recordó que, durante varios años, su carrera estuvo marcada por el temor a perder su lugar en televisión. No obstante, al enfrentarse con esa situación, pudo replantearse un nuevo camino profesional.
“Estoy feliz, ya no tengo miedo. Tenía muchos miedos vinculados a perder mi trabajo, miedos que no tenía claros hasta que lo perdí, pero hoy sé que los medios digitales me sostienen económicamente y que la influencia está cada vez más ahí”, aseguró. “Eso me permite pararme en otro lugar, profesionalmente, con mucho trabajo y nuevas ventanas abriéndose. Entonces, estoy contenta y muy motivada”, explicó.
Tras su salida de Televisa, la periodista se integró a Imagen TV, donde actualmente conduce el noticiero matutino De pisa y corre, además, incursionó en la actuación al formar parte del elenco de la obra de teatro Las Leonas, proyecto que la ha desafiado, pero también le ha permitido romper con prejuicios.
“Las leonas me han regalado nuevas amigas, nuevas experiencias y me ha permitido comprobar que soy capaz de hacer otras cosas, incursionar en otros ámbitos y eso me da juventud y seguridad. Me gusta desafiarme y no solo a mí; me gusta desafiar los prejuicios porque nada más nos limitan. Justamente ese prejuicio de que, para ser una conductora creíble, tenías que verte varonil, lo busqué combatir en su momento poniéndome falda”, señaló.