El duro momento profesional que Paola Rojas aún no logra superar: ‘Fue espantoso’

El nuevo rumbo profesional de Paola Rojas

Paola Rojas recordó que, durante varios años, su carrera estuvo marcada por el temor a perder su lugar en televisión. No obstante, al enfrentarse con esa situación, pudo replantearse un nuevo camino profesional.

“Estoy feliz, ya no tengo miedo. Tenía muchos miedos vinculados a perder mi trabajo, miedos que no tenía claros hasta que lo perdí, pero hoy sé que los medios digitales me sostienen económicamente y que la influencia está cada vez más ahí”, aseguró. “Eso me permite pararme en otro lugar, profesionalmente, con mucho trabajo y nuevas ventanas abriéndose. Entonces, estoy contenta y muy motivada”, explicó.

Tras su salida de Televisa, la periodista se integró a Imagen TV, donde actualmente conduce el noticiero matutino De pisa y corre, además, incursionó en la actuación al formar parte del elenco de la obra de teatro Las Leonas, proyecto que la ha desafiado, pero también le ha permitido romper con prejuicios.

“Las leonas me han regalado nuevas amigas, nuevas experiencias y me ha permitido comprobar que soy capaz de hacer otras cosas, incursionar en otros ámbitos y eso me da juventud y seguridad. Me gusta desafiarme y no solo a mí; me gusta desafiar los prejuicios porque nada más nos limitan. Justamente ese prejuicio de que, para ser una conductora creíble, tenías que verte varonil, lo busqué combatir en su momento poniéndome falda”, señaló.