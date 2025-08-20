Arap Bethke y Anna Tazzer dan la bienvenida a su primera hija, Sienna

Después de más de cuatro años de relación, Arap Bethke y Anna Tazzer celebran la llegada de su primera hija en común: Sienna. Con su nacimiento, la familia crece, ya que el actor también es padre de Paloma, una niña de 11 años fruto de su relación pasada con la actriz colombiana Isabela Córdoba.

La feliz noticia llenó de emoción a sus seres queridos y seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al anuncio que la pareja hizo a través de redes sociales. En Instagram, compartieron un tierno álbum de fotos que muestran sus primeros momentos como papás, acompañado de un mensaje: “Sienna Bethke Tazzer. Dios te bendiga siempre, amorcito nuestro".

Aunque no revelaron más detalles sobre el parto, la publicación bastó para desatar una ola de felicitaciones y buenos deseos para la nueva familia.

Arap Bethke y Anna Tazzer le dan la bienvenida a su hija Sienna. (Instagram)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó de felicitaciones para la pareja tras el nacimiento de su hija. Roberto Slim, Camila Sodi, Enrique Hernández Pons y Daniela Magun, entre otros, no dudaron en enviar emotivos mensajes celebrando la llegada de la nueva integrante de la familia.

Cabe destacar que, durante el embarazo de la escritora, la pareja optó por mantener un perfil bajo, aunque en contadas ocasiones compartieron algunas fotos que mostraban esta nueva etapa.