Arap Bethke y Anna Tazzer dan la bienvenida a su primera hija, Sienna

Arap Bethke y su esposa, Anna Tazzer, han compartido con alegría la llegada de su primera hija, Sienna. La pequeña nació el 18 de agosto de 2025, tan solo unas semanas antes de que la pareja celebre su primer aniversario de bodas.
Ambos compartieron la noticia en sus redes sociales, en donde además de haberse mostrado felices, agradecieron por este nuevo capítulo en sus vidas.
Después de más de cuatro años de relación, Arap Bethke y Anna Tazzer celebran la llegada de su primera hija en común: Sienna. Con su nacimiento, la familia crece, ya que el actor también es padre de Paloma, una niña de 11 años fruto de su relación pasada con la actriz colombiana Isabela Córdoba.
La feliz noticia llenó de emoción a sus seres queridos y seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al anuncio que la pareja hizo a través de redes sociales. En Instagram, compartieron un tierno álbum de fotos que muestran sus primeros momentos como papás, acompañado de un mensaje: “Sienna Bethke Tazzer. Dios te bendiga siempre, amorcito nuestro".
Aunque no revelaron más detalles sobre el parto, la publicación bastó para desatar una ola de felicitaciones y buenos deseos para la nueva familia.
Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó de felicitaciones para la pareja tras el nacimiento de su hija. Roberto Slim, Camila Sodi, Enrique Hernández Pons y Daniela Magun, entre otros, no dudaron en enviar emotivos mensajes celebrando la llegada de la nueva integrante de la familia.
Cabe destacar que, durante el embarazo de la escritora, la pareja optó por mantener un perfil bajo, aunque en contadas ocasiones compartieron algunas fotos que mostraban esta nueva etapa.
La historia de amor de Arap Bethke y Anna Tazzer
El primer encuentro entre Arap Bethke y Anna Tazzer ocurrió en 2017: “Fue en el backstage de la obra de teatro Closer. Arap salía y yo la fui a ver porque también actuaba una amiga, y me quedé platicando con él”, dijo la escritora en una entrevista para Quién.
Pasaron algunos años y, gracias a un amigo en común —quien jugó al cupido sin saber lo que provocaría— volvieron a encontrarse. “Esta persona me dijo: ‘Oye, ustedes tienen los mismos gustos, los mismos sueños, trabajan más o menos en lo mismo. Creo que se van a caer muy bien”, recuerda la productora. Sin ninguna expectativa, los dos accedieron a verse.
La primera date fue exactamente como sacada de una chick-flick de moda a principios de los 2000: “Fuimos al Rosetta, llegamos como a las ocho de la noche y nos tuvieron que correr. No nos paraba la boca a ninguno de los dos”, nos cuenta Anna. Aquel día, la guionista se percató que estaba enfrente del amor de su vida, con cualidades que, hasta el día de hoy, sigue admirando: “Es un gran conversador y es inteligente. Ese día descubrí todas esas cosas. Fue una bonita sorpresa”.
La pareja se casó en septiembre de 2024 en una ceremonia íntima en la Ciudad de México, en la casa de los papás de Anna, ubicada en Las Lomas de Chapultepec. La boda fue un evento privado al que asistieron familiares y amigos cercanos como Sebastián Rulli y Angelique Boyer.