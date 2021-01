Pagarán juicio de Eleazar Gómez con la herencia de su abuela que murió hace poco

Por el momento, debido que Sánchez se encuentra entre la población de mayo riesgo a contagiarse de Covid-19, prefiere no salir, pero sus personas más cercanas están pendientes de sus necesidades y algunos incluso le llevarán hasta su casa hoy una tradicional rosca por el día de los Reyes Magos.

Además de esta prevención, Melissa no acudió al Reclusorio Norte en las fiestas decembrinas a visitar a su hijo, porque Eleazar le pidió a ella y al resto de su familia que no lo hicieran para evitar que lo vean en ese lugar. El abogado encargado del caso, Froylan Díaz, por el momento no ha hecho ninguna declaración respecto a sus avances.