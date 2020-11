Abogado de Eleazar Gómez habla de cómo se encuentra el actor

Perdón, pero...

Stephanie Valenzuela dijo este jueves en conferencia de prensa que ya perdonó a Eleazar Gomez, aunque aclaró eso no significa que vaya a retirar los cargos en su contra.

Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela. (Especial/Agencia México)

"Lo perdono porque no voy a cargar con rencor en mi corazón, y… si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos; yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Por mi pare no voy a otorgar ningún papel de perdón; simplemente (le dará) el perdón de mi corazón", dijo la modelo.

La también cantante reveló a los medios que seguirá viviendo en el departamento donde ocurrió la agresión, pues incluso ya era su casa antes de conocer a Eleazar.