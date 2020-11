ACTUALIZACIÓN: Eleazar Gómez seguirá en prisión

“Se le pidió [al juez] que [Eleazar] iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta, ni estar donde frecuenta con amigos o lugares donde ella cotidianamente va, también se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro [en la misma situación], con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar que se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó”, añadió Edgar Becerra, abogado de Eleazar.

El abogado confirmó así que su cliente continuará en la cárcel al menos durante la etapa complementaria del proceso legal (6 de enero de 2021).

Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela (Instagram)

En la audiencia celebrada este jueves en la sala de juicios orales de la Ciudad de México se resolvió que Eleazar Gómez enfrentará en prisión los cargos por violencia familiar equiparada.