Stephanie Valenzuela perdonó a Eleazar, pero no retirará la demanda

En su breve encuentro con la prensa, Tefi Valenzuela explicó que buscará sanar mentalmente y que perdona al actor de corazón, pero eso no implica que no deba tener una sanción por los hechos que realizó en su contra.

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón y es lo único que quiero decir, lo perdono, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos. Yo cumplí con lo mío, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, expresó.

Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez. (Instagram/Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez.)

"Yo cumplí con mi deber de denunciar, que es mi deber como mujer, como ciudadana, el que tenemos todos, ya lo que diga él, qué es justo o qué no es justo, lo tendrá que ver el juez, ya eso no depende de mí, tampoco deseo nada ni pido ningún castigo, simplemente lo dejo en las manos de ellos", agregó

En tanto, el abogado de Eleazar, quien se ha identificado como Froylan Díaz, aseguró que buscará a la familia de su cliente para que pueda verlos antes de los festejos decembrinos.

El representante legal afirmó también que no existe una línea de investigación sobre el supuesto intento de ahorcamiento.