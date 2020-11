Entrevista: Interpretar a Diana de Gales fue "abrumador", asegura Emma Corrin

Es tan loco, creo que es increíblemente abrumador y siento un gran sentido de responsabilidad porque no importa lo bien que hagamos esto, siempre va a pesar el sentido de pérdida de esta familia porque es real y es muy triste, la historia… y también tan reciente Emma Corrin

La novel actriz también expresó que a pesar de que Peter hizo una radiografía de la realeza británica, no hay que perder de vista que en el guion de The Crown los personajes son "una representación ficticia. Hice la lectura, la investigación durante meses y luego, cuando recibí las páginas, descubrí que la investigación ya no importaba.

"Podía dejarla a un lado y concentrarme en el material que tenía frente a mí: los guiones y el personaje que Peter había creado en cierto sentido y eso fue realmente útil porque sentí que era ahora me toca a mí dar cuerpo a esta persona. Trabajé mucho con el entrenador de dialecto en su voz, fue una parte clave de ella", abundó Emma.

A pesar de que está basada en hechos reales, la historia en 'The Crown' también tiene gran parte de ficción.

Corrin también observó a detalle la forma en que Diana se desenvolvía: "Realmente ayuda a la caracterización, ya que pasamos mucho tiempo en cómo se movía a través de los mundos, cómo se paraba en una puerta. Esos pequeños detalles ayudaron mucho a hacerlo menos aterrador. Es una gran responsabilidad y también un gran honor".

Después de adentrarse de lleno a la vida de Lady Di, Emma descubrió algo que le tocó el corazón: "Pienso que ella tenía esta forma de entregarse tan completamente en todo lo que hacía y así se les apareció a todos, como esta torre de fuerza y ​​amor incluso cuando estaba distinguiblemente sufriendo".