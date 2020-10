"El personaje era mío. Ni siquiera me pidieron que realizara una audición, pero en aquella época no sentía que fuera suficientemente buena como actriz y quería terminar de afianzarme en la industria discográfica", reveló la estrella latina en una entrevista al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Gloria prefirió pecar de prudente y rechazar la propuesta diciéndose a sí misma que eventualmente se le presentaría otra oportunidad cuando estuviera lista.