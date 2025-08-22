Quien es François Pinault, el poderoso y 'generoso' suegro de Salma Hayek

Salma Hayek siempre se ha distinguido por ser una mujer que sabe darse a querer. Además de tener una verdadera legión de fans en todo el mundo, cuenta con grandes amigos dentro de la industria hollywoodense y una familia que la adora por su personalidad. La veracruzana tiene tan buen corazón que incluso mantiene grandes amistades con las exparejas de su esposo, el empresario François-Henri Pinault.
Además, Salma tiene bien ganado el cariño de su suegro, François Pinault, quien este 21 de agosto cumplió 89 años. La actriz aprovechó la fecha para felicitarlo públicamente junto a un par de fotos familiares de sus vacaciones en Francia : “Feliz cumpleaños al corazón latiendo de la familia Pinault. Tu fuerza, generosidad y sabiduría nos inspiran a todos cada día", posteó.