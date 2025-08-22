Quien es François Pinault, el poderoso y 'generoso' suegro de Salma Hayek

La publicación de Salma no pasó desapercibida: entre los likes estuvo el de Mathilde Pinault, la hija mayor de François-Henri.

De hecho, desde que se casó con François-Henri Pinault en 2009, Salma se integró sin problema al poderoso círculo familiar. La actriz mexicana suele acompañar a su esposo y a su suegro en eventos clave del mundo de la moda y el arte, pero también ha mostrado el lado más íntimo de la relación: vacaciones compartidas, celebraciones privadas y mensajes de cariño en fechas importantes.

Salma Hayek junto a su suegro François Pinault. (Instagram)

¿Quién es François Pinault, el suegro de Salma Hayek?

Hablar de François Pinault es hablar de uno de los hombres más influyentes en el mundo del lujo y del coleccionismo de arte contemporáneo. Nacido el 21 de agosto de 1936 en la región de Bretaña, Francia, su historia es la de un self-made man que pasó de tener aserraderos familiares a construir un emporio global.

Pinault arrancó en los años sesenta con un negocio maderero que heredó tras la muerte de su padre. Con visión y olfato para los negocios, diversificó sus inversiones hasta formar en 1963 la empresa Pinault SA, que más tarde se transformaría en Pinault-Printemps-Redoute (PPR) y actualmente es Kering, casa matriz de marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen. Aunque desde 2003 cedió la dirección a su hijo François-Henri, esposo de Salma, su visión lo mantiene como figura clave en la industria del lujo.