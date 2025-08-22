Publicidad

Quien es François Pinault, el poderoso y 'generoso' suegro de Salma Hayek

Salma Hayek lleva una buena relación con François Pinault, el artífice del poderío de la familia Pinault; te contamos todo sobre él.
vie 22 agosto 2025 11:52 AM
Salma Hayek junto a su suegro François Pinault.

Salma Hayek siempre se ha distinguido por ser una mujer que sabe darse a querer. Además de tener una verdadera legión de fans en todo el mundo, cuenta con grandes amigos dentro de la industria hollywoodense y una familia que la adora por su personalidad. La veracruzana tiene tan buen corazón que incluso mantiene grandes amistades con las exparejas de su esposo, el empresario François-Henri Pinault.

Además, Salma tiene bien ganado el cariño de su suegro, François Pinault, quien este 21 de agosto cumplió 89 años. La actriz aprovechó la fecha para felicitarlo públicamente junto a un par de fotos familiares de sus vacaciones en Francia : “Feliz cumpleaños al corazón latiendo de la familia Pinault. Tu fuerza, generosidad y sabiduría nos inspiran a todos cada día", posteó.

La publicación de Salma no pasó desapercibida: entre los likes estuvo el de Mathilde Pinault, la hija mayor de François-Henri.

De hecho, desde que se casó con François-Henri Pinault en 2009, Salma se integró sin problema al poderoso círculo familiar. La actriz mexicana suele acompañar a su esposo y a su suegro en eventos clave del mundo de la moda y el arte, pero también ha mostrado el lado más íntimo de la relación: vacaciones compartidas, celebraciones privadas y mensajes de cariño en fechas importantes.

Salma Hayek junto a su suegro François Pinault.

¿Quién es François Pinault, el suegro de Salma Hayek?

Hablar de François Pinault es hablar de uno de los hombres más influyentes en el mundo del lujo y del coleccionismo de arte contemporáneo. Nacido el 21 de agosto de 1936 en la región de Bretaña, Francia, su historia es la de un self-made man que pasó de tener aserraderos familiares a construir un emporio global.

Pinault arrancó en los años sesenta con un negocio maderero que heredó tras la muerte de su padre. Con visión y olfato para los negocios, diversificó sus inversiones hasta formar en 1963 la empresa Pinault SA, que más tarde se transformaría en Pinault-Printemps-Redoute (PPR) y actualmente es Kering, casa matriz de marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen. Aunque desde 2003 cedió la dirección a su hijo François-Henri, esposo de Salma, su visión lo mantiene como figura clave en la industria del lujo.

Pinault también es un gran coleccionista de arte contemporáneo. Su fundación exhibe piezas en el Palazzo Grassi y la Punta della Dogana en Venecia, así como en la Bourse de Commerce en París, que abrió en 2021. Su visión ha sido acercar obras de vanguardia al público, consolidando su imagen como un verdadero mecenas del siglo XXI.

En paralelo, Forbes lo coloca entre los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 20.6 mil millones de dólares.

Sin embargo, François Pinault siempre se ha caracterizado por mantener un perfil discreto y dejar que su legado empresarial y cultural hable por él.

Francois Pinault, Maryvonne Pinault y Paris Mayor Anne.

Actualmente, a sus 89 años, François Pinault es algo más que un magnate: es un patriarca que sigue metido en los negocios, el arte y su familia con la misma naturalidad con la que ha sabido reinventarse a lo largo de seis décadas, por ello Salma Hayek fue acertada al calificarlo como “el corazón latiendo de la familia Pinault”.

Salma Hayek

