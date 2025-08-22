Jaime Camil no esperaba que un simple mensaje de felicitación se convirtiera en una polémica. El actor y cantante compartió su sorpresa, y hasta un poco de confusión, al hablar sobre la polémica que enfrentó en redes sociales después de asistir a un espectáculo de la familia Aguilar en Estados Unidos.
Jaime Camil responde con humor al hate tras elogiar a la familia Aguilar
Durante una charla en vivo con el presentador Ricardo Casares, Camil explicó que solo quiso agradecer la invitación y reconocer el talento que vio sobre el escenario, pero terminó envuelto en comentarios negativos.
“Sí dije, ¡qué bárbaro!, ¡qué cosa! ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Yo puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela. Hermano, no te puedo explicar el hate”, dijo, aún sorprendido por la reacción.
Con el carisma que lo caracteriza, el actor admitió que no tenía idea del trasfondo mediático que rodea a la familia Aguilar y Christian Nodal, ni por qué su comentario se volvió tan polémico.
“Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. O sea, de repente el hate Ricardo, empezó. Y yo soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es funado”, expresó entre risas.
Jaime Camil también comentó que vivir en otro país lo ha mantenido un poco alejado de este tipo de temas virales, y que no fue por desinterés, sino por simple desconexión.
“No me quiero hacer el interesante. Y ay, sí, vives en Estados Unidos y no ves. No, no, no, es que de verdad, te juro que aquí no llegan los canales y no llegan los programas de escándalos y de chismes”, explicó.
Jaime Camil celebra el talento de la dinastía Aguilar
Más allá del revuelo, lo que él realmente quiso destacar fue la experiencia de ver el espectáculo en un lugar tan emblemático como el Hollywood Bowl. Y en eso fue enfático:
“Pero qué bárbaro verlos en un icónico lugar como el Hollywood Bowl. Diecisiete mil personas. Todas aplaudiendo. O sea, si el escándalo está tan, como dicen, pues yo, yo oí mucho apoyo. Yo oí muchos aplausos. Y vi standing ovation, cuando acabó de cantar Pepe ciertas canciones, o Leo, o Ángela ciertas canciones. Standing ovation, Ricardo, se pararon diecisiete mil personas a aplaudir”, recordó con entusiasmo.
Finalmente, al reflexionar sobre las reacciones en redes y lo que implica estar en medio de una controversia pública, Camil expresó: “Pasar por un escándalo fuerte, cualquiera que sea, se requiere mucha temple, mucha valentía. Según lo que me platicas, que es un escándalo fuerte. Y según lo que pude leer en los comentarios. Y eso está muy duro, o sea, estaba duro”.
Con su característico humor y sinceridad, Jaime Camil dejó en claro que su intención fue simplemente celebrar el talento de la dinastía Aguilar, sin meterse en temas ajenos. A veces, como él mismo demostró, un aplauso bien intencionado puede generar más ruido del esperado.