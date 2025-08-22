Jaime Camil responde con humor al hate tras elogiar a la familia Aguilar

Durante una charla en vivo con el presentador Ricardo Casares, Camil explicó que solo quiso agradecer la invitación y reconocer el talento que vio sobre el escenario, pero terminó envuelto en comentarios negativos.

“Sí dije, ¡qué bárbaro!, ¡qué cosa! ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Yo puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela. Hermano, no te puedo explicar el hate”, dijo, aún sorprendido por la reacción.

Con el carisma que lo caracteriza, el actor admitió que no tenía idea del trasfondo mediático que rodea a la familia Aguilar y Christian Nodal, ni por qué su comentario se volvió tan polémico.



“Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. O sea, de repente el hate Ricardo, empezó. Y yo soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es funado”, expresó entre risas.

Jaime Camil también comentó que vivir en otro país lo ha mantenido un poco alejado de este tipo de temas virales, y que no fue por desinterés, sino por simple desconexión.

“No me quiero hacer el interesante. Y ay, sí, vives en Estados Unidos y no ves. No, no, no, es que de verdad, te juro que aquí no llegan los canales y no llegan los programas de escándalos y de chismes”, explicó.