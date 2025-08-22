Hace semanas, empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Nicki Nicole y el joven futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal.
La cercanía entre ambos, en eventos compartidos, publicaciones en redes socialesy escenas captadas por medios, despertó curiosidad. Sin confirmaciones oficiales de ninguna de las partes, los indicios alimentaron un creciente interés mediático.
¿Quién es Lamine Yamal, el nuevo novio de Nicky Nicole?
Los rumores crecieron a algo más sólido llegó con una publicación en redes sociales. Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram una imagen de una partida de Mario Kart para dos jugadores, con el texto "¿@nickynicole cuándo ganarás?".
Poco después, Nicki Nicole replicó esa misma foto y la frase "Primera vez que pierdo".
La expectativa subió otro nivel hace pocos días, cuando ambos fueron captados juntos en Mónaco. Imágenes los muestran llegando al aeropuerto de Barcelona tras un fin de semana en el lujoso hotel The Maybourne Riviera, lo que alimentó las especulaciones.
Por otra parte, el periodista Javi Hoyos reportó coincidencias visuales en las publicaciones de ambos: el mismo cuadro, misma habitación y un collar visible en Nicki que ya había sido visto en Yamal, todos indicios que apuntan a que compartieron espacio. Además, publicaron videos paseando por Mónaco sin aparecer juntos en la misma imagen, pero con escenarios similares.
Aunque solo tiene 18 años, el nombre de Lamine Yamal ya resuena fuerte dentro y fuera de la cancha. Es la nueva joya del FC Barcelona y una de las grandes promesas del fútbol mundial. Pero más allá de sus récords con la selección española y sus goles en LaLiga, últimamente su vida personal ha captado casi tanto interés como su carrera deportiva.
Nació en Barcelona en 2007, hijo de madre ecuatoguineana y padre marroquí, y creció en Mataró, en un entorno humilde que, según él mismo ha dicho, lo mantiene con los pies en la tierra.
Desde pequeño mostró un talento inusual con el balón, y a los 15 ya estaba debutando con el Barça. Pero a pesar de la fama precoz, Lamine ha sido reservado con su vida privada… hasta ahora.
Los rumores sobre su vínculo con Nicki Nicole no son los primeros que lo rodean. A mediados de 2024, fue relacionado con la influencer Alex Padilla, con quien apareció celebrando la Eurocopa. Las imágenes juntos circularon por redes, pero nunca lo confirmaron. En su círculo, sin embargo, aseguraban que eran “más que amigos”.