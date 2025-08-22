¿Quién es Lamine Yamal, el nuevo novio de Nicky Nicole?

Aunque solo tiene 18 años, el nombre de Lamine Yamal ya resuena fuerte dentro y fuera de la cancha. Es la nueva joya del FC Barcelona y una de las grandes promesas del fútbol mundial. Pero más allá de sus récords con la selección española y sus goles en LaLiga, últimamente su vida personal ha captado casi tanto interés como su carrera deportiva.

Nació en Barcelona en 2007, hijo de madre ecuatoguineana y padre marroquí, y creció en Mataró, en un entorno humilde que, según él mismo ha dicho, lo mantiene con los pies en la tierra.

Lamine Yamal (Getty Images)

Desde pequeño mostró un talento inusual con el balón, y a los 15 ya estaba debutando con el Barça. Pero a pesar de la fama precoz, Lamine ha sido reservado con su vida privada… hasta ahora.

Los rumores sobre su vínculo con Nicki Nicole no son los primeros que lo rodean. A mediados de 2024, fue relacionado con la influencer Alex Padilla, con quien apareció celebrando la Eurocopa. Las imágenes juntos circularon por redes, pero nunca lo confirmaron. En su círculo, sin embargo, aseguraban que eran “más que amigos”.