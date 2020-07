¿Se casa Cristiano? Georgina Rodríguez presume espectacular anillo de diamantes

La modelo confesó qué fue exactamente lo que sintió cuando lo vio: “Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”.

Rodríguez también habló sobre el cambio de vida que supuso salir con el futbolista y lo mal que la pasó al principio: “La situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes... Poco a poco comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la agresiva curiosidad de la prensa. Llegó un momento en que fue insostenible. No puedo salir a la calle de forma segura porque siempre hay alguien que quiere hacerme fotos. Es por eso que siempre tengo que preocuparme por mi seguridad”, reveló.