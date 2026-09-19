Shakira arranca su residencia de 12 conciertos en Madrid para cerrar 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

El concierto marcó el regreso de la artista a los escenarios españoles desde julio de 2018, cuando se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona como parte de El Dorado World Tour.



Aulló la Loba en Madrid: Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española (Instagram / Shakira)

Ahora, Madrid se convirtió en la única ciudad europea que recibe esta etapa de la gira, con presentaciones programadas cada fin de semana hasta el 11 de octubre.

La residencia contempla conciertos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Shakira regresa a España con un concierto de dos horas

El primer concierto comenzó alrededor de las 20:45 horas, con “La Fuerte”, la colaboración de Shakira con Bizarrap incluida en Las Mujeres Ya No Lloran.

El show recorrió distintas etapas de su carrera y combinó canciones de su producción más reciente con éxitos que forman parte de su catálogo desde los años noventa.

Cadena SER reportó que el espectáculo duró poco más de dos horas e incluyó cambios de vestuario y escenario, iluminación, pirotecnia y distintos recursos visuales, así como elementos relacionados con la identidad colombiana de la cantante.



Aulló la Loba en Madrid: Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española (Instagram / Shakira)

Como ha sido costumbre en este tour, el concierto cerró con “She Wolf” y "Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53" y destacaron los momentos vinculados con España, cuando interpretó “La tortura”, su colaboración con Alejandro Sanz, y “Te dejo Madrid”, canción que adquirió un significado particular en el regreso de la cantante a dicho país.