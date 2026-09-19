Shakira regresó a España después de ocho años para comenzar la residencia europea con la que cerrará Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante colombiana ofreció la noche del viernes 18 de septiembre el primero de los 12 conciertos programados en Madrid, ante unas 50 mil personas reunidas en el “Estadio Shakira”, un recinto temporal construido en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde.
Shakira arranca su residencia de 12 conciertos en Madrid para cerrar 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'
El concierto marcó el regreso de la artista a los escenarios españoles desde julio de 2018, cuando se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona como parte de El Dorado World Tour.
Ahora, Madrid se convirtió en la única ciudad europea que recibe esta etapa de la gira, con presentaciones programadas cada fin de semana hasta el 11 de octubre.
La residencia contempla conciertos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.
Shakira regresa a España con un concierto de dos horas
El primer concierto comenzó alrededor de las 20:45 horas, con “La Fuerte”, la colaboración de Shakira con Bizarrap incluida en Las Mujeres Ya No Lloran.
El show recorrió distintas etapas de su carrera y combinó canciones de su producción más reciente con éxitos que forman parte de su catálogo desde los años noventa.
Cadena SER reportó que el espectáculo duró poco más de dos horas e incluyó cambios de vestuario y escenario, iluminación, pirotecnia y distintos recursos visuales, así como elementos relacionados con la identidad colombiana de la cantante.
Como ha sido costumbre en este tour, el concierto cerró con “She Wolf” y "Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53" y destacaron los momentos vinculados con España, cuando interpretó “La tortura”, su colaboración con Alejandro Sanz, y “Te dejo Madrid”, canción que adquirió un significado particular en el regreso de la cantante a dicho país.
El Estadio Shakira recibe a más de 50 mil personas por noche
Para recibir a Shakira, Live Nation levantó un recinto temporal dentro de Iberdrola Music, en Villaverde, con capacidad para más de 50 mil espectadores por noche.
El Ayuntamiento de Madrid calcula una afluencia aproximada de 57 mil personas por cada concierto y preparó un operativo especial de movilidad, con refuerzos en Metro y un servicio gratuito de autobuses entre Villaverde y Atocha.
Alrededor del estadio funciona además Macondo Park, un espacio cultural inspirado en la ciudad ficticia de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. La propuesta reúne música, literatura, gastronomía, arte, moda, cine y actividades infantiles.
El proyecto fue presentado como Es Latina, una celebración de la cultura latinoamericana que acompaña los 12 conciertos. Entre los espacios están La Biblioteca, El Taller, El Mercado, El Museo, La Sala, Macondito, Macondo Plaza y Club Loba.
La programación también suma artistas españoles y latinoamericanos. Durante el primer fin de semana participaron, entre otros, Santos Bravos, Guitarricadelafuente y Lia Kali, mientras que en las siguientes fechas están previstos nombres como Amaia, Nathy Peluso y Yerai Cortés.
Shakira en Madrid
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira dio inicio a los 12 conciertos con los que cerrará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la capital española
Shakira convierte su regreso a España en una celebración personal
El regreso tuvo un componente especial para Shakira. Antes del primer concierto, la cantante recordó que España fue durante años uno de los centros de su vida personal y profesional.
Durante su llegada a Madrid, explicó que el apoyo de sus seguidores españoles fue una de las razones para regresar y planteó la residencia como una oportunidad para compartir también elementos de la cultura latina, según reportan distintos medios.
La artista vivió en España durante varios años, tuvo allí a sus hijos Milan y Sasha y mantuvo una relación con el exfutbolista Gerard Piqué, cuya separación se anunció en 2022. Su regreso ocurre después de una etapa profesional marcada por canciones como “Te felicito”, “Monotonía” y la colaboración con Bizarrap que dio forma a buena parte del discurso de Las Mujeres Ya No Lloran.
De México a Madrid: así avanzó la gira de Shakira en 2026
Antes de llegar a España, Shakira tuvo una primera parte de 2026 especialmente intensa.
El 1 de marzo ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México ante más de 400 mil personas, de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México. Fue la segunda ocasión en que la cantante actuó gratuitamente en esa plaza, después de su presentación de 2007.
Ese concierto llegó después de una extensa temporada mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Antes del Zócalo, Shakira realizó 13 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, con más de un millón de asistentes acumulados.
Dos meses después, el 2 de mayo, la cantante llevó la gira a otro escenario multitudinario: la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde ofreció otro concierto gratuito ante unos dos millones de personas, según las autoridades brasileñas.
El espectáculo de Brasil incluyó “Hips Don't Lie”, “Antología” y “Waka Waka”, además de apariciones de artistas brasileños como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.
Shakira también hizo historia en la Copa Mundial 2026
El 11 de junio participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, como parte de las actividades musicales del torneo. Posteriormente, regresó al escenario mundialista para la final del 19 de julio entre España y Argentina.
En esa ocasión, Shakira formó parte del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA. Compartió el cartel principal con Madonna, BTS y Justin Bieber, mientras Chris Martin, de Coldplay, estuvo a cargo de la dirección artística.
Shakira apareció junto a Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial 2026. La participación tuvo un significado adicional dentro de su propia gira, ya que “Dai Dai” también forma parte del repertorio que Shakira llevó a Madrid, donde la interpretó antes de “Waka Waka”.