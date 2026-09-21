¿Qué estudio de arquitectura fue capaz de transformar el universo literario de Gabriel García Márquez en una ciudad efímera para miles de personas? La respuesta es BIG (Bjarke Ingels Group), la firma danesa responsable de Macondo Park, el complejo cultural que acompaña la residencia de Shakira en Madrid durante 2026 . Concebido sobre los terrenos de Iberdrola Music, en Villaverde, el proyecto busca convertir una serie de conciertos en una experiencia inmersiva inspirada en el realismo mágico, la identidad latinoamericana y el imaginario de Cien años de soledad. El resultado es una de las propuestas arquitectónicas y culturales más ambiciosas del año.
Los arquitectos de Macondo: el estudio que convirtió el realismo mágico de García Márquez en una ciudad para Shakira
¿Qué estudio de arquitectura fue capaz de transformar el universo literario de Gabriel García Márquez en una ciudad efímera para miles de personas? La respuesta es BIG (Bjarke Ingels Group), la firma danesa responsable de Macondo Park, el complejo cultural que acompaña la residencia de Shakira en Madrid durante 2026 . Concebido sobre los terrenos de Iberdrola Music, en Villaverde, el proyecto busca convertir una serie de conciertos en una experiencia inmersiva inspirada en el realismo mágico, la identidad latinoamericana y el imaginario de Cien años de soledad. El resultado es una de las propuestas arquitectónicas y culturales más ambiciosas del año.
¿Quiénes son los arquitectos detrás de Macondo Park?
El responsable de Macondo Park es Bjarke Ingels Group, mejor conocido como BIG, uno de los despachos de arquitectura más influyentes del siglo XXI. Fundado por el arquitecto danés Bjarke Ingels, el estudio se ha hecho famoso por desarrollar proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y una fuerte carga narrativa.
Su filosofía consiste en borrar las fronteras entre arquitectura, paisaje y experiencia. Más que diseñar edificios, BIG crea ecosistemas donde las personas interactúan con el espacio de formas inesperadas. Esa visión fue precisamente la que sedujo a Shakira y a los organizadores de Macondo Park.
De Copenhague a Macondo: por qué BIG era el estudio ideal
La elección de BIG no fue casual. Durante años, el despacho ha desarrollado proyectos que mezclan cultura, entretenimiento y espacio público. Entre sus obras más conocidas figuran la LEGO House en Dinamarca, la renovación de Galeries Lafayette en París y el museo The Twist en Noruega.
Macondo Park representaba un desafío particular: traducir una obra literaria tan simbólica como Cien años de soledad a una experiencia física. En lugar de recrear literalmente el pueblo imaginado por García Márquez, los arquitectos optaron por capturar su espíritu a través de recorridos orgánicos, vegetación, plazas, mercados y pabellones que evocan la diversidad cultural latinoamericana.
Cómo BIG convirtió el realismo mágico en arquitectura
El concepto central de Macondo Park es transformar un recinto de conciertos en una ciudad viva. El proyecto se extiende sobre más de 20 hectáreas y articula distintos espacios culturales alrededor del Estadio Shakira, diseñado también por BIG.
Los visitantes recorren senderos curvos cubiertos con telas recicladas de colores, atraviesan áreas verdes inspiradas en paisajes de España y América Latina y descubren distintos pabellones dedicados a literatura, gastronomía, música, arte, moda y actividades familiares.
La intención era alejarse del modelo tradicional de estadio, donde todo ocurre alrededor de un escenario. En Macondo Park, la experiencia comienza mucho antes del concierto y convierte el recorrido en parte fundamental de la narrativa.
La arquitectura como una extensión del universo de García Márquez
Para BIG, Macondo no fue únicamente una referencia estética. El pueblo creado por García Márquez funcionó como una metáfora de la identidad latina y como un marco conceptual para unir literatura, música y espacio público.
El parque integra mercados artesanales, zonas infantiles, espacios gastronómicos y áreas dedicadas a la literatura latinoamericana, construyendo una experiencia que busca reflejar la riqueza cultural de la región. Más que reproducir escenas de Cien años de soledad, el proyecto intenta recrear la sensación de asombro y descubrimiento que caracteriza al realismo mágico.
Macondo Park podría cambiar la forma de diseñar estadios
Uno de los aspectos más innovadores de Macondo Park es que plantea una alternativa al estadio tradicional. BIG imaginó un recinto activo antes, durante y después de cada espectáculo, donde la arquitectura funciona como un espacio cultural y no únicamente como infraestructura para eventos masivos.
Con capacidad para más de 50 mil asistentes y una programación que combina conciertos, literatura, gastronomía y arte, Macondo Park demuestra cómo el entretenimiento contemporáneo puede dialogar con la arquitectura, la identidad y la narrativa cultural.
Cuando Macondo dejó de ser un lugar imaginario
Durante décadas, Macondo existió únicamente en las páginas de Cien años de soledad. Hoy, gracias al trabajo de BIG y a la visión cultural detrás de la residencia de Shakira, el pueblo más famoso de la literatura latinoamericana encontró una nueva forma de habitar el mundo real. No como una reproducción exacta del universo de García Márquez, sino como una experiencia capaz de demostrar que las grandes historias todavía pueden inspirar ciudades, arquitecturas y nuevas formas de encuentro colectivo.