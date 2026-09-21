¿Quiénes son los arquitectos detrás de Macondo Park?

El responsable de Macondo Park es Bjarke Ingels Group, mejor conocido como BIG, uno de los despachos de arquitectura más influyentes del siglo XXI. Fundado por el arquitecto danés Bjarke Ingels, el estudio se ha hecho famoso por desarrollar proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y una fuerte carga narrativa.

Su filosofía consiste en borrar las fronteras entre arquitectura, paisaje y experiencia. Más que diseñar edificios, BIG crea ecosistemas donde las personas interactúan con el espacio de formas inesperadas. Esa visión fue precisamente la que sedujo a Shakira y a los organizadores de Macondo Park.

Bjarke Ingels, fundador del estudio BIG responsable del Macondo Prk de Shakira. (Cortesía. )





De Copenhague a Macondo: por qué BIG era el estudio ideal

La elección de BIG no fue casual. Durante años, el despacho ha desarrollado proyectos que mezclan cultura, entretenimiento y espacio público. Entre sus obras más conocidas figuran la LEGO House en Dinamarca, la renovación de Galeries Lafayette en París y el museo The Twist en Noruega.

Macondo Park representaba un desafío particular: traducir una obra literaria tan simbólica como Cien años de soledad a una experiencia física. En lugar de recrear literalmente el pueblo imaginado por García Márquez, los arquitectos optaron por capturar su espíritu a través de recorridos orgánicos, vegetación, plazas, mercados y pabellones que evocan la diversidad cultural latinoamericana.

Render de cómo lucirá Macondo Park, el espacio de la residencia de Shakira en Madrid. (Cortesía. )





Cómo BIG convirtió el realismo mágico en arquitectura

El concepto central de Macondo Park es transformar un recinto de conciertos en una ciudad viva. El proyecto se extiende sobre más de 20 hectáreas y articula distintos espacios culturales alrededor del Estadio Shakira, diseñado también por BIG.

Los visitantes recorren senderos curvos cubiertos con telas recicladas de colores, atraviesan áreas verdes inspiradas en paisajes de España y América Latina y descubren distintos pabellones dedicados a literatura, gastronomía, música, arte, moda y actividades familiares.

La intención era alejarse del modelo tradicional de estadio, donde todo ocurre alrededor de un escenario. En Macondo Park, la experiencia comienza mucho antes del concierto y convierte el recorrido en parte fundamental de la narrativa.

