¿Qué es Macondo Park? Te contamos todos los detalles de la experiencia que Shakira ha montado en Madrid

Shakira convierte su residencia en Madrid en una celebración de la cultura latina

El proyecto, llamado ES LATINA, tendrá como uno de sus principales atractivos a Macondo Park, un espacio inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez. La iniciativa pretende ofrecer al público una experiencia que combine música, arte, literatura, gastronomía, moda y cine.

A su llegada a Madrid, Shakira explicó qué podrán encontrar los visitantes en este espacio y destacó el valor de las tradiciones que forman parte de la cultura latinoamericana.



Shakira (Instagram)

“Uy, tantas cosas. El poder de nuestra cultura. Lo que nos hace humanos, lo que nos hace vincularnos. Eso que está en nuestro ADN cultural. Que es el saber abrazarnos, el saber el bailar, el disfrutar de una buena conversación”.

Para Shakira, Macondo Park también representa una oportunidad para reencontrarse con otras personas en una época marcada por el uso constante de dispositivos digitales.

“Yo creo que, en esta era digital, donde hay tanta soledad, que es una epidemia silenciosa, estar en un lugar como el que hemos armado, en el que hay cultura, hay arte, hay literatura, hay cine, es una oportunidad magnífica para reconocernos mutuamente esta gran nación latina que somos”.

La cantante quiere que su residencia funcione como algo más que una serie de presentaciones. Su intención es crear un punto de encuentro en el que el público pueda compartir experiencias y acercarse a diferentes manifestaciones de la cultura latinoamericana.