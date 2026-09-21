'Morro': la película con la que Rodrigo García busca encontrar esperanza en medio de la violencia

Para el cineasta, la película representa algo más que un nuevo proyecto: es una obra profundamente ligada a sus propias inquietudes y experiencias personales. “ Hay mucho de mí en esta película, de mis pérdidas, de mis preguntas, de cosas que a veces me cuesta decir”, explica el director al hablar sobre el origen de la historia.

Aunque aclara que no se trata de una película autobiográfica, reconoce que es el proyecto donde más claramente ha plasmado sus preocupaciones sobre la condición humana y la forma en que las personas sobreviven a contextos marcados por la violencia.

El actor Gustavo Sánchez Parra en un fotograma de la cinta Morro. (Cortesía. )





Una mirada distinta a la violencia en México

Uno de los aspectos que distingue a Morro es su aproximación al fenómeno de la violencia y el narcotráfico. García no buscaba hacer una película centrada en la brutalidad de estos escenarios, sino en aquello que permanece vivo pese a ellos.

“ Mi mirada estaba más en lo que sobrevive en ella. En la dignidad, en la ternura, en la posibilidad de volvernos a acercar a alguien”, señala.

El director explica que quería contar una historia luminosa sin ignorar la realidad que atraviesa al país. Más que enfocarse en la violencia misma, le interesaba explorar la capacidad de los seres humanos para encontrar afecto, compañía y sentido incluso en medio de la desolación.

El perro que cambia una vida en la cinta Morro

La idea de Morro nació también de una reflexión sobre la relación entre los seres humanos y los animales. García, quien ha convivido con perros toda su vida, encontró inspiración en una nota periodística que relataba la profunda conexión entre una persona vinculada a la violencia y un animal.

Aquella contradicción despertó una pregunta central para la película: cómo alguien capaz de ejercer violencia puede al mismo tiempo desarrollar un afecto genuino por un perro. “ La ternura y la empatía son una gran medicina para estos momentos de desolación”, afirma el cineasta.

A partir de esa idea surge la relación entre Mateo, un veterinario interpretado por Gustavo Sánchez Parra, y Morro, un perro que termina convirtiéndose en una posibilidad de redención para ambos personajes.

