¿Qué pasó en el Museo Renoir de Francia?

El robo ocurrió poco antes de las seis de la mañana en el Museo Renoir, ubicado en Cagnes-sur-Mer, una localidad de la Costa Azul francesa. De acuerdo con las autoridades, los responsables cortaron una cerca perimetral y forzaron una ventana para ingresar al recinto, donde actuaron con rapidez y precisión. Las alarmas se activaron de inmediato, pero los sospechosos lograron escapar antes de ser detenidos.

Colonna Romano pintura de Renoir datada en 1913 que fue robada de un museo en Francia. (Cortesía. )





¿Cuáles son las obras de Renoir que siguen desaparecidas?

Entre las piezas robadas se encuentran Madame Colonna Romano y Jeune Femme au Puits (Joven mujer en el pozo), dos obras especialmente valiosas que pertenecen al Museo de Orsay de París y se encontraban temporalmente en préstamo. Según las autoridades locales, ambas continúan desaparecidas.

Durante la huida, los delincuentes abandonaron otras dos pinturas: Portrait de Madame Stephen Pichon y Coco lisant, las cuales fueron recuperadas por las fuerzas de seguridad en los jardines del museo.

¿Cuánto valen los cuadros robados?

Las primeras estimaciones situaron el valor del robo en alrededor de nueve millones de euros. Sin embargo, las autoridades han señalado que la cifra podría ajustarse debido a que dos de las cuatro obras sustraídas fueron recuperadas casi de inmediato. Más allá de su valor económico, especialistas destacan que se trata de piezas de enorme relevancia patrimonial y difícil comercialización en el mercado legal del arte.

